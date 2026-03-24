Politano out anche oggi: l’esterno del Napoli ha saltato l’allenamento con l’Italia

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Si è conclusa la seconda giornata di allenamenti a Coverciano per l’Italia di Gennaro Gattuso, con una seduta caratterizzata da una lunga partitella contro una formazione giovanile dell’Empoli. A due giorni dalla sfida di Bergamo contro l’Irlanda del Nord - riferisce Tmw - la Nazionale ha lavorato a porte chiuse per preparare al meglio il match contro i britannici. Restano però diversi dubbi di formazione per il commissario tecnico, a partire dal centro della difesa: Alessandro Bastoni, fermo dallo scorso 8 marzo per un infortunio alla tibia, anche oggi non si è allenato con il gruppo. Crescono quindi le possibilità di vedere dal primo minuto uno tra Federico Gatti e Alessandro Buongiorno. Sul centro-sinistra dovrebbe invece esserci Riccardo Calafiori, regolarmente in campo, mentre Gianluca Mancini è sulla via del recupero dopo aver svolto parte del lavoro con i compagni.

Dubbi a centrocampo e attacco, la probabile formazione

Non si è allenato con il resto del gruppo neppure Sandro Tonali, impegnato a gestire l’infortunio rimediato la scorsa settimana contro il Barcellona: anche oggi il centrocampista del Newcastle ha svolto lavoro differenziato, ma resta fiducioso per il recupero in vista della gara di giovedì. Situazione da monitorare anche per Matteo Politano che, dopo essersi fermato a metà allenamento nella giornata di ieri e aver mostrato un cerotto sul polpaccio sinistro, non è sceso in campo: decisiva sarà la rifinitura, con Cambiaso e Palestra pronti come alternative. In attacco è certo il forfait di Gianluca Scamacca, ancora assente, con Gattuso orientato a confermare dal primo minuto la coppia Kean-Retegui.

Probabile formazione Italia

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Buongiorno (Gatti), Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.