Portogallo-RD Congo, grafica in tv crea imbarazzo in Italia: viene cambiata

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Mondiale, cambia la grafica di Portogallo-Congo: il motivo della scelta in tv

Curioso episodio durante la sfida tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, gara che ha aperto il Gruppo K dei Mondiali 2026 e segnato l’esordio di Cristiano Ronaldo nella competizione. La produzione televisiva italiana ha deciso di modificare le abbreviazioni delle due nazionali nel classico banner del risultato in alto a sinistra sullo schermo.

Da “POR-COD” a “PRT-CNG”: la scelta per evitare polemiche

La decisione è stata presa per evitare possibili ironie e doppi sensi legati all’accostamento delle prime tre lettere delle due squadre, che avrebbero formato la sigla “POR-COD”. Per questo motivo il Portogallo è stato indicato con “PRT”, mentre la Repubblica Democratica del Congo con “CNG”, una soluzione adottata dalla produzione italiana per evitare interpretazioni o battute di cattivo gusto durante la diretta televisiva.