Retroscena Haaland: Ancelotti lo voleva al Napoli e l'affare fu chiuso a 25mln

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Show di Haaland in America al Mondiale e ora spunta il retroscena sull'affare che il Napoli stava chiudendo nel 2020 con Ancelotti e Giuntoli

Carlo Ancelotti avrebbe voluto Erling Haaland al Napoli dopo le due sfide di Champions League contro il Red Bull Salisburgo nella stagione 2019/20. Le squadre si affrontarono nella fase a gironi e il Napoli ottenne quattro punti, sufficienti per qualificarsi agli ottavi di finale contro il Barcellona, anche se nel frattempo il tecnico italiano verrà poi esonerato. In quelle partite però a brillare fu soprattutto il giovane attaccante norvegese, allora diciannovenne: a Salisburgo finì 2-3 con una sua doppietta, mentre al Maradona la gara terminò 1-1 e il gol degli austriaci portò ancora la sua firma.

La trattativa e il mancato arrivo a Napoli

Cristiano Giuntoli, allora direttore sportivo del Napoli, si mosse rapidamente aprendo una trattativa con il Salisburgo e trovando in breve un’intesa, forte anche della disponibilità a pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Tuttavia, il padre del calciatore, Alf-Inge Haaland, aveva altre idee per il futuro del figlio e a dicembre respinse la proposta azzurra per accettare quella del Borussia Dortmund. Alla fine arrivò Osimhen. Lo ricorda Tmw.