Flop Uruguay, Muslera ha giocato con 41 di febbre: Bielsa non lo sapeva

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Uruguay, retroscena Muslera: giocò con 41 di febbre, Bielsa non sarebbe stato informato.

L'eliminazione dell'Uruguay nella fase a gironi del Mondiale 2026 continua a far discutere e, oltre al commissario tecnico Marcelo Bielsa, nel mirino delle critiche è finito anche Fernando Muslera. Il portiere della Celeste ha vissuto un torneo molto complicato, segnato da diversi errori che hanno inciso sui risultati della squadra. L'episodio più pesante è arrivato nella sfida decisiva contro la Spagna, quando una sua incertezza sul tiro di Alex Baena ha favorito il gol che ha indirizzato la qualificazione degli iberici. Una scelta, quella di affidargli la titolarità, che aveva già suscitato perplessità, considerando che Muslera non aveva preso parte alle qualificazioni ed era rientrato nel gruppo soltanto pochi mesi prima del torneo.

Il retroscena sulla febbre: Bielsa sarebbe stato tenuto all'oscuro

Dopo la sconfitta è emerso un dettaglio che potrebbe cambiare la lettura della prestazione del portiere uruguaiano. Come rivelato da Diego Forlán a ESPN, Muslera avrebbe disputato il match contro la Spagna nonostante una febbre molto alta, compresa tra i 40 e i 41 gradi. Secondo quanto riportato dalla stampa uruguaiana, lo staff medico era a conoscenza delle sue condizioni, ma Marcelo Bielsa non sarebbe stato informato prima del calcio d'inizio, convinto che il giocatore si fosse completamente ristabilito. Soltanto durante l'intervallo il portiere avrebbe ammesso di non riuscire più a proseguire la partita, costringendo il commissario tecnico a inserire Sergio Rochet nella ripresa. Un retroscena destinato ad alimentare ulteriormente le polemiche sull'eliminazione della Celeste.