Ufficiale Francia-Svezia, annunciate le formazioni ufficiali: le scelte di Deschamps e Potter

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Francia e Svezia si affrontano nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Annunciate le formazioni ufficiali: chi vince sfiderà il Paraguay agli ottavi.

Prosegue il programma dei sedicesimi di finale del Mondiale, con una sfida di grande interesse tra Francia e Svezia in programma questa sera alle ore 23 italiane. Le due nazionali si giocano l’accesso agli ottavi di finale, dove ad attendere la vincente c’è il Paraguay, già qualificato dopo aver eliminato la Germania in una delle sorprese del torneo.

Francia favorita, ma la Svezia sogna un’altra impresa: le formazioni ufficiali

La Francia arriva all’appuntamento forte del primo posto ottenuto nel proprio girone, chiuso con un percorso solido e senza particolari difficoltà. I Bleus partono quindi con i favori del pronostico, ma dovranno fare attenzione a una Svezia che ha convinto nella fase a gruppi grazie a prestazioni importanti e ben organizzate. La squadra guidata da Potter si è dimostrata compatta e difficile da affrontare, e punta a continuare il proprio cammino sorprendente in un Mondiale che ha già regalato diversi risultati inattesi.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembelé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps.

SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Svensson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak. Ct. Potter.