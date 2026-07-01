Sanzioni Uefa, Napoli salvo per un soffio: il motivo e cosa rischia in futuro

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Calciomercato Napoli, cosa accadrà questa estate? Il club di De Laurentiis, per evitare sanzioni UEFA in futuro, dovrà fare attenzione ai conti

Il Napoli dovrà continuare a prestare particolare attenzione ai parametri economici imposti dalla UEFA per evitare possibili sanzioni. Il club ha infatti superato di misura il primo controllo previsto dal nuovo regolamento sul costo della rosa, registrando un rapporto tra spese per il personale sportivo e ricavi superiore alla soglia del 70%. Una situazione che avrebbe potuto comportare conseguenze disciplinari, ma che è stata risolta grazie ai meccanismi previsti dalla normativa europea.

Decisivi i ricavi degli ultimi esercizi

Secondo quanto riferito da Repubblica oggi in edicola, a consentire al Napoli di evitare provvedimenti è stata l'eccedenza dei ricavi calcistici maturata negli esercizi chiusi nel 2025 e nel 2026. Il regolamento UEFA prevede infatti che tali eccedenze possano compensare eventuali sforamenti del rapporto tra costi della rosa e ricavi, permettendo ai club di rientrare nei parametri richiesti. Un margine che ha consentito agli azzurri di superare il controllo senza incorrere in sanzioni, ma che rappresenta anche un segnale in vista del futuro: la società dovrà mantenere sotto controllo i conti.