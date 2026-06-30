Costa d’Avorio, beffa all’86'! Haaland decisivo: la Norvegia vola agli ottavi, sfiderà il Brasile

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La Norvegia supera 2-1 la Costa d’Avorio ad Arlington e conquista gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Ora il Brasile di Carlo Ancelotti

La Norvegia conquista gli ottavi di finale del Mondiale battendo 2-1 la Costa d’Avorio al termine di una sfida combattuta disputata ad Arlington. Gli scandinavi, pur senza brillare, hanno creato qualcosa in più rispetto agli avversari e hanno sbloccato il risultato al 39' grazie a una splendida giocata di Antonio Nusa. L'esterno del Lipsia ha ricevuto palla sulla sinistra, si è accentrato saltando il diretto marcatore e ha lasciato partire un preciso tiro a giro che si è infilato all'incrocio dei pali. Poco dopo, Erling Haaland ha avuto l'occasione per raddoppiare, ma ha sprecato davanti alla porta. Nel recupero del primo tempo la Costa d'Avorio è andata vicina al pareggio con un colpo di testa di Agbadou sugli sviluppi di un calcio di punizione, terminato di poco a lato.

Haaland decisivo nel finale: ora c'è il Brasile di Ancelotti

Nella ripresa il commissario tecnico Emerse Faé ha provato a cambiare l'inerzia dell'incontro inserendo Wahi al posto di un Bonny poco incisivo. La mossa ha preceduto il pareggio ivoriano, firmato da Amad Diallo con una splendida azione personale: dopo uno scambio con Kessié, l'ex Atalanta ha saltato due avversari in dribbling e ha battuto il portiere con un sinistro preciso al 74'. Quando la gara sembrava destinata ai tempi supplementari, la Norvegia ha trovato il gol qualificazione all'86': Bobb ha servito Berg, che ha messo al centro un pallone perfetto per Haaland, lasciato colpevolmente solo in area. Il centravanti ha così firmato il definitivo 2-1, realizzando il suo quinto gol nel torneo. Per la Norvegia si tratta del ritorno agli ottavi di finale di un Mondiale dopo 28 anni. L'ultima volta, nel 1998, il cammino si interruppe contro l'Italia, decisiva con una rete di Christian Vieri. Stavolta i norvegesi troveranno il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Si chiude invece l'avventura della Costa d'Avorio, che può comunque consolarsi con un risultato storico: per la prima volta è riuscita a superare la fase a gironi della competizione.