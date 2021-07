AUDIO - Baiano: "Juve e Inter avanti ma con Emerson il Napoli lotta per il titolo"

L’ex attaccante Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, l’intervista inizia dall’infortunio di Demme: “Nella rosa non ci sono giocatori che si possono avvicinare a lui per caratteristiche. Forse Lobotka, ma si è visto troppo poco e mi viene difficile che il Napoli gli metta in mano il centrocampo”.

Adattare Zielinski sarebbe impossibile?

“Nel calcio si può fare tutto, ma bisogna portare i risultati. I giocatori vanno fatti giocare nel loro ruolo perché rendano al meglio. Zielinski lo vedo meglio in un centrocampo a tre o dietro la punta nel 4-2-3-1. Con Spalletti potrebbe essere quello che era Perrotta ai tempi della sua Roma. Ha giocato anche in un centrocampo a due, ma abbiamo visto pure quanta fatica abbia fatto”.

Vecino può essere un’idea?

“Sì, insieme a Fabian Ruiz può giocare in una mediana a due. L’Inter però non se ne libera facilmente, semmai poi punta a venderlo a titolo definitivo. Con un obbligo di riscatto, per esempio, la trattativa può pure andare in porto”.

Con Emerson Palmieri è una rosa da Scudetto?

“Da poterci lottare. Penso che Juventus e Inter ancora partano davanti, ma le altre hanno un organico per poter dare fastidio”.