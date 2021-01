AUDIO - Del Genio in radiocronaca: “Non poteva andare sempre male! Per la Champions sarà dura”

Paolo Del Genio, nella radiocronaca di Udinese-Napoli, analizza così la vittoria degli azzurri: "L'Udinese ha lo stesso difetto del Napoli, riesce a realizzare poco per quanto produce. Oggi ha avuto molte ripartenze che non hanno sfruttato. Il Napoli era partito bene, poi è calato dopo l'errore sul gol. Nella ripresa mi è piaciuto, poi diciamo che non ci può andare sempre male. Questa volta la palla dopo il palo interno è entrato in rete. Bisognerà lottare fino alla fine per centrare l'obiettivo della Champions, ma non sarà facile perchè le avversarie sono davvero tante".