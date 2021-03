AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "Sfiorato appena! Volevano il 17esimo rigorino stagionale!"

Nel corso della radiocronaca per Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio s'è espresso in diretta sull'episodio da calcio di rigore: "Bisogna valutare l'entità del contatto, non che ci sia il contatto. Lo sfiora appena. Se danno al Milan questo rigorino, il 17esimo stagionale, con Theo Hernandez che è lui che mette la gamba avanti... non si possono dare! Altrimenti ne diamo tantissimi a partita. Pasqua ha deciso di no, Mazzoleni aveva dato il suggerimento...".