AUDIO - Di Gennaro: "Napoli più pericoloso contro l'Inter anche in dieci!"

Il commentatore ed opinionista Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio, durante Stadio Aperto.

Ieri l'Inter ha vinto giocando peggio del Napoli. "Il calcio è questo. Il Napoli è stato più pericoloso anche in dieci, e l'Inter lì si è messa a cinque addirittura: significa che il risultato, e l'obiettivo Scudetto, sono primari".

Ci sono giocatori forti in uscita... "Parlo della Fiorentina, e dico: Eriksen e Milik, che sono due profili in uscita, perché non li vai a prendere? Con due giocatori così potresti anche andare a programmare per il prossimo anno. O anche uno come Emerson Palmieri... Gente che ti alza livello, per fare davvero un investimento che, diciamola tutta, non hai fatto a giugno dopo aver venduto Chiesa. Borja Valero, Bonaventura e Callejon ancora non si sono visti".