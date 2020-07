AUDIO - Di Marzio: "Zapata ideale per la Juve. A Napoli era un tronco..."

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di mister Gianni Di Marzio.

Confermerebbe Pioli?

"L'allenatore deve avere leadership. Senza Ibra, perché Pioli non è riuscito ad essere leader del gruppo? L'allenatore deve essere il super leader, al di là dei campioni che ci sono in gruppo. Deve avere questa qualità per far crescere il gruppo. Se Pioli non ha un leader come Ibra in squadra, riuscirà a ottenere gli stessi risultati? Secondo me aveva bisogno di uno come Ibra, che ha fatto crescere anche lui".

Ibrahimovic se l'è presa per la sostituzione. Come va gestita una situazione del genere?

"Si è comportato spesso così purtroppo e non doveva farlo".

Quale il giocatore che è cresciuto di più sotto la gestione Pioli?

"Rebic, che è più punta esterna che centrale. E' cresciuto moltissimo, come aveva predetto Boban. Anche sul piano caratteriale non era riuscito a tenere la pressione di un grande club".

Zapata alla Juve come lo vede?

"E' il giocatore ideale. Negli ultimi anni è migliorato moltissimo. Quando arrivò al Napoli era un tronco, non sapeva fare certi movimenti. A chi non può piacere? E' una vera punta".