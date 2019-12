AUDIO - "Mazzata tremenda ed ingiusta, i ragazzi sono distrutti", la delusione di Martino-Del Genio al gol del Parma

"Scivola Zielinski!", urla Carmine Martino in radiocronaca per Kiss Kiss Napoli nell'azione che porta al gol-vittoria del Parma: "I giocatori del Napoli sono tutti a pezzi, chi è piegato sulle ginocchia, chi è a terra, è un colpo durissimo ad una squadra che ci provava con generosità". Affranto anche Paolo Del Genio al commento tecnico: "Mazzata tremenda! Ingiusta per il secondo tempo, ma se sei così sbilanciato col Parma rischia di prendere questo gol. Il primo non dovevi chiuderlo sotto. La stagione è questa, non bisogna rassegnarsi, ma la situazione è questa non parliamo neanche più della Champions, ma solo delle partite e di questa stagione disastrosa".