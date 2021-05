AUDIO - Santracroce: "Rrahmani mi ha stupito, ha potenzialità”

L’ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce, oggi agente sportivo, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio: "Mourinho? Quella che ho affrontato, e con cui abbiamo vinto una partita tra le più gioiose della mia carriera (nel 2009, ndr) era un’Inter pazzesca”.

Come lo ricorda il Mou avversario?

“Lo guardavo con ammirazione, ha saputo distogliere dal grande problema dell’Inter: si parlava di tutto tranne che del campo, si guardava alla vita fuori. Ha capito il problema, si è saputo mettere in mezzo facendosi amare da tutti i suoi giocatori, tutti matti per lui, sia chi giocava che chi no. Sono felice sia tornato in Italia”.

Colpo mediatico o grande allenatore?

“Forse non lo metterei tra i top top, ma ci può tornare. E come colpo mediatico è stato pazzesco. In più conosce bene il campionato italiano, dove ha fatto grandissime cose. Mi aspetto molto da lui”.

Il Napoli arriverà in Champions?

“Il grosso del problema del Napoli di quest’anno sono state le assenze di giocatori chiave tutti assieme e nello stesso periodo. Si sapeva che l’annata non sarebbe stata semplice già per nessuno, il Napoli è stato più sfortunato degli altri. Aver dovuto giocare con Lozano punta spiega tutto… Devono ancora crederci, però, le avversarie hanno partite difficili”.

Osimhen e Mertens troppo fondamentali? Rrahmani le piace?

“Sì, in attacco ti fanno la differenza e li puoi usare davanti in maniera diversa a seconda di chi hai davanti: un bel jolly per l’allenatore, e senza di loro si fa dura. Rrahmani mi ha stupito, ha potenzialità”.

Il futuro della Serie A è maggior competitività in cima?

“Il livello si è alzato, il Milan è stato davanti per metà campionato: tante squadre si sono rinforzate. Sarà sicuramente tutto più bello… L’Inter comunque la davo vincente già ad inizio campionato, vedendo la rosa ero convinto avrebbero dato tutto. La Juventus però negli anni futuri tornerà di sicuro. Il Covid ha dato una mano nel mischiare un po’ le carte”.

Chi vede più in difficoltà nella lotta salvezza?

“Ho paura per il Benevento, in queste ultime partite ha dato segni di sofferenza. Come papabile retrocessa metto loro”.