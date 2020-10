FOTO - Bakayoko è arrivato a Roma! Visite mediche in corso, poi la firma con ADL

Appena sbarcato in Italia con un volo proveniente da Londra, Tiemoué Bakayoko sarà un nuovo centrocampista del Napoli. Come riferito da Sky Sport, il centrocampista ex Milan è atterrato da poco a Roma, dove si è diretto al fine di svolgere le visite mediche e firmare insieme ad Aurelio De Laurentiis il contratto che lo legherà al club azzurro per un anno. Il presidente azzurro e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno infatti chiuso l'operazione in prestito secco.