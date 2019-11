FOTO - Juve, caso Ronaldo: la rabbia di Ronaldo in immagini dopo il cambio di Sarri

Un'uscita dal campo piena di rabbia, verso l'allenatore che lo ha tolto ma probabilmente anche verso se stesso, per la prestazione opaca contro il Milan. Da ieri sera sta facendo discutere la sostituzione di Cristiano Ronaldo contro i rossoneri, con Maurizio Sarri che al 55' ha mandato in campo Paulo Dybala al posto del portoghese. Una volta richiamato, CR7 ha dato il 5 alla Joya e poi è rientrato direttamente nello spogliatoio senza passare dalla panchina, borbottando qualcosa probabilmente verso Sarri.

In seguito Sky ha pure sveltato come lo stesso portoghese abbia lasciato anzitempo lo stadio, prima che la partita finisse. Di seguito il fotoracconto dell'uscita dal campo di CR7.