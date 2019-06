FOTO - Koulibaly accolto nel suo quartiere d'origine da centinaia di bimbi con la maglia del Napoli: "Felice ed orgoglioso dell'affetto!"

Kalidou Koulibaly è tornato a casa. Il difensore del Napoli ha avuto una fantastica accoglienza una volta tornato a Kellermann, suo quartiere d'origine in Francia, dove centinaia di bambini lo hanno accolto con la maglia del Napoli, ovviamente targata con il suo nome e numero, insieme a due quadri che mostrano le maglie di Napoli e Senegal del difensore: "Felice e orgoglioso per l’affetto del mio quartiere! Grazie ragazzi, grazie Kellermann".

Happy and proud of all the love from my neighborhood ❤️#asckellermann 🙏 pic.twitter.com/zyrpCCnOtK