FOTO - Koulibaly, Mertens, Ospina ed Allan preparano ed assaggiano i "fiocchi di neve"

Dopo Insigne, tanti altri giocatori del Napoli sono impazziti per i “fiocchi di neve” di Ciro Poppella. Venerdì sera al “Lido Gabbiano Beach” di Ischia, in occasione del compleanno della moglie di Faouzi Ghoulam, hanno assaggiato le prelibatezze del famoso pasticciere della Sanità, anche Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, David Ospina e Allan. Così come il capitano anche gli altri azzurri si sono improvvisati pasticcieri e hanno riempito i “fiocchi di neve” sotto l'occhio attento del maestro Ciro Poppella. Un party “total white” organizzato da "Accendi un sogno" all'insegna della buona musica e di un buffet di dolci. "Sono dei campioni dentro e fuori al campo – ha affermato Ciro Poppella – sono tutti molto umili e legati alla maglia che indossano e alla città dove vivono".