FOTO - Nervi tesi a Roma per il derby: altro striscione contro Zaniolo

Nervi tesi a Roma: alle 18 è in programma il derby della capitale. Dopo lo striscione shock a Trigoria: "Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma", ennesimo messaggio lasciato dai tifosi biancocelesti d'attacco all'indirizzo del giovane centrocampista della Roma, recentemente infortunatosi (e già operatosi) al legamento crociato. Aria già tesissima, dunque, in vista della gara tra Roma e Lazio.