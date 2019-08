FOTO - San Paolo, in corso i lavori agli spogliatoi: linee ultra-moderne in bianco e in blu

Nell'ambito della riqualificazione dello stadio San Paolo sono previsti lavori, attualmente in corso d'opera, anche agli spogliatoi. Sportmediaset rivela i rendering dei nuovi spogliatoi. Due grandi aree comunicanti (bagni e docce da un lato, quella per la riunione tecnica del pre-partita dall'altro) riunite in un unico ambiente dalle linee essenziali e moderne dove predominano il bianco e il blu.

How the new dressing rooms at San Paolo will look like. (@Sport_Mediaset) pic.twitter.com/pZd7n52drA