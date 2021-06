FOTO - Tifosi Parma contro Buffon: "Te ne sei andato da mercenario, non puoi tornare da eore"

"Te ne sei andato da mercenario, non puoi tornare da eore" è quanto si legge in uno striscione esposto dai tifosi del Parma in città a poche ore dall'annuncio del ritorno tra i pali di Buffon. "Onora la maglia" sono le ultime parole. Come a dire: pur non avendo dimenticato il passato, ora siamo con te e non deluderci. Ma l'amarezza per il trasferimento di vent'anni fa resta.

