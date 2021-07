FOTO TN - Allenamento supplementare per Osimhen: lavora da solo a un fondamentale

Solo un calciatore è ancora in campo a Carciato. Finito l'allenamento, Victor Osimhen resta insieme allo staff per un lavoro supplementare sulla tecnica individuale. Il centravanti nigeriano si dedica al palleggio e passaggio al volo, un fondamentale che deve migliorare anche per il nuovo lavoro di sponda che gli chiede Luciano Spalletti. Di seguito lo scatto a cura dei nostri inviati.