FOTO TN - Scontri 6 giugno, la Curva B prende le distanze: "Chi si presenta, non ci rappresenta"

Sabato scorso, ci furono importanti momenti di tensione a Roma, durante la manifestazione organizzata dagli esponenti di estrema destra come "Forza Nuova" e alcuni gruppi ultrà, tra i quali non vi erano quelli del Napoli. A conferma dell'assenza dei supporters azzurri, è stato esposto uno striscione all'esterno del San Paolo, degli Ultras della Curva B che recita: "6/6/2020, Roma, chi si presenta, non ci rappresenta. Liberi di tifare"