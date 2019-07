FOTO TN - Tutino dai tifosi a fine allenamento: grandi applausi per il talento azzurro

Delirio per gli autografi di Mertens ma anche tanto calore e affetto per Gennaro Tutino. L'attaccante classe 1996 del Napoli è stato scelto col belga per incontrare i tifosi questa mattina all'esterno del campo di Carciato a Dimaro. Anche per lui un bell'attestato di stima come confermano le immagini dei nostri inviati.