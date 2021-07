FOTO/VIDEO - Osimhen, Demme, Rui allo store: bagno di folla con decine di tifosi

Quinto giorno di allenamento a Dimaro per il Napoli. Gli azzurri si sono allenati questa mattina al campo di Carciato. Al termine della seduta, Osimhen, Demme e Mario Rui si sono fermati allo store ufficiale del Napoli per firmare autografi e magliette. Bagno di folla per i tre calciatori azzurri con decine di tifosi. Di seguito le immagini dei nostro inviati.