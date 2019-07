FOTOGALLERY TN - Che attesa per il primo test: fila interminabile e migliaia di tifosi nel prato

Tantissimi tifosi del Napoli hanno invaso la Val di Sole in occasione di questo weekend e l'attesa per la prima amichevole con il Benevento, in programma tra meno di mezzora, è altissima. Già da diversi minuti la fila all'esterno dello stadio è lunghissima e i supporters si sono piazzati perfino sul prato, in migliaia, per sostenere la squadra. Di seguito i nostri scatti.