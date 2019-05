GRAFICO - Napoli, l'incredibile statistica dei pali colpiti: quasi doppiata la Juve

Una stagione particolare ed anche sfortunata quella del Napoli. Tantissimi i legni colpiti dagli azzurri, la bellezza di 27 nel nostro campionato: cifra assolutamente inavvicinabile dalle altre squadre e quasi il doppio della Juventus. Gli azzurri hanno colpito 27 pali, ben 8 in più della Roma ferma a 19. I più sfortunati Milik, Callejon ed Insigne, con sei legni a testa, 4 per Zielinski, 2 per Fabiàn e Mertens ed 1 per Koulibaly. Ecco il grafico proposto da Statistichefantacalcio che riassume la situazione