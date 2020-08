Osimhen conquista la prima pagina dell'Equipe: "Per tutto l'oro di Napoli"

L'edizione odierna de L'Equipe apre in prima pagina con la vittoria del Paris Saint Germain sul Lione ai calci di rigore nella Coppa di Lega, disputata ieri sera per l'ultima volta: dalla prossima stagione il trofeo non si disputerà più. Preoccupazione in casa parigina per i tanti acciacchi rimediati durante il match, tra cui Thiago Silva e Icardi, quando mancano dieci giorni alla sfida all'Atalanta. In taglio alto spazio invece all'ultimo acquisto del Napoli, Victor Osimhen. "Per tutto l'oro di Napoli", titola il quotidiano francese, sottolineando l'importante cifra, 80 milioni, versata dai campani nelle casse del Lille.