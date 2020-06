TABELLA - Km e velocità media, il Napoli continua a volare: tutti i valori superiori al Verona

Il Napoli continua a volare dal punto di vista fisico. La squadra di Gattuso ieri ha totalizzato 113,5km, mettendo sotto il Verona che fa proprio di corsa ed agonismo l'arma migliore (106,8km per i gialloblù) ma i partenopei hanno corso anche ad una velocità media maggiore (6,9km/h contro i 6,5 del Verona). Il migliore degli azzurri non è Demme stavolta, che non ha terminato la gara, ma Zielinski arriva a 11,7km, seguito da Insigne e Maksimovic. Di seguito i dati nel dettaglio diffusi dalla Lega