TABELLA - Quanto costano le maglie da calcio? Serie A la più cara in Europa, Napoli in media con le big

Quanto costano le maglie dei calciatori di Serie A e non solo? Il portale calcio&finanza ha pubblicato un'analisi, confrontando proprio il campionato italiano con le altre realtà europee: "Quanto costano le maglie da calcio? Prezzi sempre più verso l’alto. Secondo una ricerca effettuata da CF – Calcioefinanza considerando i top 5 campionati d’Europa, una maglia personalizzata (con nome e numero) costa in media quasi 92 euro: si va dagli 82 euro delle divise della Premier League fino ai quasi 100 euro di quelle delle squadre di Serie A.

In Italia si va così dagli 85 euro della maglia nerazzurra dell’Atalanta fino ai 114 euro della divisa viola della FIorentina, mentre per le big si spendono tra i 99 euro (Napoli e Juventus) e i 111 euro dell’Inter.

In mezzo c’è chi non ha presentato il kit per la stagione 2019/20 (Spal) e chi sul proprio store online non propone ancora la personalizzazione della divisa (Cagliari, Brescia ed Hellas Verona), per le quali la cifra indicata è relativa allo store fisico nelle rispettive città. La spesa media in Serie A è quindi di 99,8 euro, di cui circa 84 per la sola maglia e il resto per la personalizzazione.

Numeri decisamente maggiori rispetto al resto d’Europa. Basti pensare che in Italia ben sette squadre fanno pagare la propria divisa oltre i 100 euro, contro i 14 club degli altri quattro campionati più importanti del continente. Per risparmiare quindi meglio puntare alle maglie della Premier League: costo medio 82 euro, per la sola maglia non si va oltre i 65 euro di media (media di 17 euro per la personalizzazione. Sopra i 100 euro si spende soltanto per le maglie di Manchester United, Chelsea e Manchester City (105 euro), mentre per il Burnley bastano addirittura 60 euro.

Servono in media meno di 90 euro anche in Spagna, dove la media si assesta intorno agli 88 euro e dove, come in Inghilterra, solo le big vanno oltre la tripla cifra (105 euro per Real e Atletico Madrid, 106 euro per il Barcellona).

Si avvicinano invece alla Serie A in Bundesliga (94 euro) e Ligue 1 (96 euro), con il Bayern Monaco in Germania unica a rimanere al di sotto dei 100 euro, seppur per soli cinque centesimi (la maglia con personalizzazione costa infatti 99,95 euro).

In Ligue 1 invece sono presenti ben sette squadre le cui magliette costano oltre 100 euro: in testa Bordeaux, Marsiglia, PSG, Rennes e Strasburgo a quota 105 euro.

Il record spetta alla Fiorentina, con i suoi 114 euro per una maglia personalizzata: a seguire Inter e Roma a 111 euro e Milan a 110 euro.