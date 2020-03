TABELLA - Valore rosa, Napoli al 17° posto in Europa e 3° in Italia: organico da 617 mln

L'Osservatorio sul Calcio ha stilato una classifica, tenendo in considerazione i top 5 campionati europei, sul valore di mercato delle varie rose dei club. In questa graduatoria il Napoli compare al 17° posto in Europa e al 3° in Italia, con un valore complessivo di 617 milioni di euro. Solo Juventus (783) e Inter (773) hanno un organico che vale di più, tra le squadre italiane. Al primo posto europeo invece compare il Liverpool (1405 milioni), poi Manchester City (1361) e Barcellona (1170). Di seguito la tabella.