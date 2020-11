VIDEO - Adani show: “Chi parla male di Diego per pubblicità è spazzato via dall’amore del mondo”

Splendide parole di Lele Adani che, parlando di Diego, dice, rispondendo alle critiche: "Maradona non lo fermate, potete parlarne bene o male ma non lo avete mai fermato. Ha fatto 60 anni come ha voluto senza negoziare nulla. Questo resta. I detrattori si pubblicizzano per dire cose diverse, ma l'amore di Maradona nel mondo vi spazza via".

30 secondi di @leleadani che spiegano chi era Diego Armando Maradona. Non serve aggiungere altre parole.



Ti voglio bene, Lele! ♥️ pic.twitter.com/3n9Dn68emi — Il Fratello di Zielu (@zielulife2) November 27, 2020