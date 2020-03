VIDEO - Assurdo in Abruzzo: uomo sfascia l'auto del vicino dopo esser stato ripreso mentre correva

La quarantena imposta dal governo per frenare la diffusione del coronavirus comincia a incidere anche sulla psiche delle persone, e sono diverse le reazioni violente alle quali abbiamo assistito anche negli scorso giorni. Un video pubblicato su Youtube e girato a Montesilvano, in Abruzzo, mostra la vera e propria demolizione di un’auto a colpi di martello: un uomo, rimproverato da un vicino di casa perché era andato a correre, ha reagito di fatto distruggendogli la macchina. Reazione, ovviamente, del tutto da condannare ma immagine emblematica di una tensione che si respira in tutto il paese.