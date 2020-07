VIDEO - Auriemma: "Sicuri che il Napoli abbia bisogno di rinforzi? Guardate Lozano..."

Un Napoli vittorioso, quello visto a Marassi contro il Genoa, che sta suscitando diversi dibattiti riguardo il futuro di questa rosa. Raffaele Auriemma, attraverso un video su Youtube, ha provato ad analizzare la situazione: "Abbiamo fatto delle valutazioni concrete, reali, oggettive sulla rosa del Napoli. Davvero vogliamo sperperare danaro per prendere giocare che forse non saranno più forti di quelli che dovranno andare via. Lascia stare Callejon, il suo percorso nel Napoli credo sia finito, dobbiamo solo ringraziarlo ed inchinarci al suo cospetto. Ma veramente vogliamo investire tanto denaro per Boga, Everton, Rashica, Under? Noi lo abbiamo già investito per Lozano, ma lo avete visto nella cura Gattuso come sta rendendo? Al di là del gol vittoria, vedo un ragazzo rinfrancato, nuovamente proprietario delle sue attitudini, facoltà tecniche, calciatore che torna ad essere in linea con il valore per il quale il Napoli lo ha acquistato! Younes e Lozano, consiglierei a Gattuso, lasciamogli giocare anche qualche partita da titolare".



