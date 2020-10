VIDEO - Callejon sbarca alla Fiorentina: "Volevo restare in Italia per le mie bimbe"

José Maria Callejon sta per diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Appena sbarcato a Firenze, l'esterno ex Napoli si è così espresso ai media presenti, tra cui Tuttomercatoweb.com: "Sono felice di essere qui, vengo con tanta voglia, devo mettermi a posto perché sono da due mesi ad allenarmi da solo, queste settimane mi serviranno. Perché la Fiorentina? Mi piace la Fiorentina, mi piace Firenze che è una bellissima città. Dopo Napoli era importante restare in Italia per le mie bimbe. Eredità Chiesa? Lui è un grande giocatore. Io sono Callejon, vengo a fare il mio lavoro insieme ai tifosi".