VIDEO - Chiariello: "Napoli scandaloso! Calcio di Gattuso sbobba indecente"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato a caldo, ai microfoni di Canale 21, la sconfitta del Napoli in Europa League contro il Granada: "Il Granada me l’aspettavo esattamente così, una squadra rognosa e chiusa, veloce a ripartire in verticale. Invece un Napoli così’ brutto va aldilà di ogni perfida immaginazione. La squadra di Gattuso fa il primo e unico tiro in porta al 86’ con Osimhen, prima solo alcune palle sparate alte da Zielinski e Insigne e una svirgolata a Rrahmani. Questo Napoli gioca in una maniera che è scandalosa, abbiamo assistito ad una prestazione indecente! Vorrei capire una cosa ma al signor Gattuso hanno spiegato che le partite vanno giocate per buttare la palla in porta e per farlo bisogna attaccare? Nel primo tempo il Napoli ha fatto un gioco in orizzontale, mentre il Granada l’ha fatto in verticale facendo due gol. Non ho niente contro Gattuso, anzi per me era un eroe per i Mondiali vinti nel 2006, ma fatto sta che il calcio che propone è una sbobba insopportabile”.