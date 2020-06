VIDEO - Chiariello: "Sarri grande sconfitto, la sua Juve era indecente! Non ha fatto un tiro!"

Nel suo editoriale per Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha così commentato la finale di Coppa Italia: "Primo trofeo al mondo dell'era Covid al Napoli. La Juventus era la favorita, ma le storie di coppa sono diverse dal campionato. Una sola volta in finale ha vinto la Juve, a Pechino. In epoca De Laurentiis siamo a 3 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Il grande sconfitto è Sarri, la Juve presentata all'Olimpico è stata indecente, non ha fatto un solo tiro in porta se non con Ronaldo ma su errore di Callejon. La prestazione di Meret è stata da manuale del calcio. Maksimovic è un difensore di livello strepitoso, è stato un grande baluardo": Ecco il video: