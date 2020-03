VIDEO - De Luca show: "Arrivate 500mila mascherine per travestirci da Bugs Bunny buone solo per pulire occhiali!"

Vincenzo De Luca show. Nel corso della conferenza stampa il governatore della Campania ha ironizzato sulle 500mila mascherine arrivate in Campania di discutibile qualità. Ecco le sue parole: "Vi faccio un altro esempio: dalla protezione civile hanno risposto che ci avevano mandato 700mila mascherine, amici cari vediamo di capirci bene. Ci vuole una fantasia accesa per definirle mascherine, queste 500mila arrivate, a meno che non si pensi alle maschere di carnevale. Questa va bene per travertirsi dal coniglio bugs Bunny. Se ve la mettete le vostre orecchie escono da queste fessure e avremo la faccia di Bugs Bunny. Ridiamo, ma non chiamatele mascherine. Ma ho scoperto che hanno una grande efficacia per pulire gli occhiali, sono un prodotto eccezionale. Ma per gli ospedali lasciano perdere".