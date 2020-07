VIDEO - Focolai a Barcellona, Gattuso: "Decide chi governa. Fiducia nell'UEFA"

Mancano 13 giorni alla partita di Champions League di Barcellona, ma c'è ancora incertezza su dove si svolgerà la gara per via dell'emergenza Coronavirus in Catalogna. Ieri, in conferenza stampa ne ha parlato anche mister Gennaro Gattuso: "Noi non possiamo fare niente, le chiacchiere restano chiacchiere, decide chi ci governa, l'Uefa deve decidere, non si deve scherzare perché abbiamo visto cosa può fare il Coronavirus. Noi abbiamo fiducia nell'Uefa".