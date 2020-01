VIDEO - Gattuso e il chiarimento sul ritiro: "Ho sentito chi l'ha chiamato pigiama party, facciamo i bravi!"

Prima della sfida contro la Lazio, erano tante le voci riguardanti il ritiro indetto dai giocatori del Napoli subito dopo la sconfitta degli azzurri contro la Fiorentina. A dover precisare e chiarire sulle indiscrezioni che hanno avvolto proprio il ritiro azzurro nelle ultime ore ci ha pensato lo stesso Gennaro Gattuso, ieri in conferenza stampa: "E' stato deciso dai giocatori. Ho sentito pigiama party, robe così, ma se non andava bene si rifaceva. Circolava la voce che mi ero preso a cazzotte con Allan, ma secondo voi possono mai prendermi a cazzotti con un giocatore? Fate i bravi, già è molto difficile. Ho chiamato Allan ed ero in imbarazzo, da 5 gare gioca con anti-infiammatori ed ha fatto una risonanza. Se vogliamo bene a questa squadra, facciamo i bravi, non pensiamo alla copia in più".