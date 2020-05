VIDEO - Incredibile a Milano, in piazza "Gilet arancioni" protestano senza distanze e mascherine

Centinaia di persone si sono radunate in Piazza Duomo a Milano per una manifestazione dei "gilet arancioni". Nel corso dell'evento, la maggioranza dei partecipanti non ha rispettato le distanze di sicurezza per l'emergenza Covid e non ha indossato le mascherine o le ha tenute abbassate al grido "libertà, libertà", ritenendo il virus un trucco per imporre una dittatura, con tanto di baci e strette di mano al leader della manifestazione populista, improntata all'uscita dall'Europa, la stampa di moneta italiana, la riforma del sistema elettorale, l'abolizione delle tasse e contro vaccini, grandi media ed il Governo. Una situazione che ha scatenato polemiche, ma la questura, che era presente con agenti in piazza per monitorare la situazione, ha fatto sapere che i contestatori saranno denunciati per la violazione del decreto. Tensione anche nelle vie del centro storico di Roma per una manifestazione improvvisata e non autorizzata di gruppi di estrema destra, 'Marcia su Roma' e Casapound.

Di seguito il servizio di Sky (disabilita Adblock per la visione del video oppure clicca sul link da app)