VIDEO - Luperto fa gli auguri al concorrente di Masterchef: "Dai il 100% come faccio io con questa maglia"

Il difensore del Napoli Sebastiano Luperto ha voluto fare l'in bocca al lupo al concorrente di Masterchef Fabio Scotto Di Vetta: "Ciao Fabio, ti ho visto a Masterchef, stai facendo dei piatti veramente belli, quanto prima vorrei assaggiarli. So che sei un grande tifoso del Napoli, stavolta tiferò io per te. Mi raccomando dai il 100% sempre come faccio io con questa maglia. Ti faccio tanti auguri di buon anno e un grosso in bocca al lupo"