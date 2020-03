VIDEO - Progetto per l'associazione 'Ciro Vive', clip musicale con personalità della cultura e dello sport

Quella di Ciro Esposito è una storia che ancora tocca profondamente l'animo che tanti tifosi napoletani che ricordano la scomparsa del giovanissimo tifoso partenopeo, scomparso in seguito agli scontri all'esterno dell'Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. ‘Cori vivi – In un mondo che’ è il progetto ideato da Germano Bellavia, per raccogliere fondi da destinare proprio all’associazione Ciro Vive. All'interno del progetto l'incisione di un brano e la realizzazione di un videoclip con personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, dello sport.



In basso il video!