VIDEO - Scandalo a Pozzuoli: festa trash nel rione. La furia del Sindaco: "Li denuncio"

Vincenzo Figliola, sindaco di Pozzuoli, ha pubblicato un duro messaggio su Facebook commentando un video postato da 'Pozzuoli Informa' nel quale si vedevano diverse persone in strade inscenare una sorta di festa popolare. Questo il commento del sindaco: "È scandaloso quello che è successo oggi pomeriggio a via Napoli, nella zona conosciuta come dei “Marocchini”. Dei balordi, irresponsabili e senza alcun senso civico hanno pensato di radunarsi e fare festa tra i palazzi di un rione, nella parte retrostante il lungomare. Pensavano di essere lontano dagli occhi e quindi di poter fare tutto. Anche di raggirare i controlli. Sono dei folli! Hanno messo a rischio la salute loro e di tutti gli altri. Io non ho più parole! Le regole dobbiamo rispettarle tutti! Non possiamo rischiare di vanificare i sacrifici di tutti. Polizia e carabinieri stanno individuando tutti i partecipanti. Scatteranno denunce e sanzioni. Basta!".