VIDEO Sky - Sorpresa Callejon: può esserci, ma in un ruolo inedito

I dubbi sull'impiego di Mertens e Fabian restano. Nonostante l'ottimismo della vigilia, non ci sono state conferme definitive nella rifinitura davanti al presidente De Laurentiis. Preoccupa più che altro lo spagnolo e non è da escludere l'opzione Callejon adattato nel ruolo di interno di centrocampo. Più speranze per Mertens per la gara proprio contro l'Inter, il club che più è stato vicino a strapparlo al Napoli. Di seguito il servizio di Sky (disabilita Adblock per la visione da pc, clicca sul link da app).