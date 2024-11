Accoltellato a 13 anni per un pallone da un bambino di 10 anni: shock a Giugliano

L'emergenza legata ai giovanissimi e agli episodi di violenza di cui si stanno rendendo protagonisti a Napoli e in provincia non si placa. Adesso arriva un altro accadimento shock, stavolta a Giugliano. A riportarlo è l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica:

"Accoltellato a 13 anni per un pallone. Da un bambino, che di anni ne ha appena 10. È l’ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi che si registra in provincia di Napoli, a Giugliano. Dove, stavolta, l’aggressore armato non è neppure un adolescente".