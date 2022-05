Aria irrespirabile a Gianturco: divampa un vasto incendio nel campo rom

I vigili del fuoco si trovano sul posto e dopo aver allontanato gli abitanti stanno cercando di domare le fiamme.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel campo rom di Gianturco, nei pressi dell'ex mercato ortofrutticolo in via Macello al confine con Poggioreale. I vigili del fuoco si trovano sul posto e dopo aver allontanato gli abitanti stanno cercando di domare le fiamme. Nella zona si è alzata un'alta colonna di fumo rendendo l'aria irrespirabile, per questo il Comune di Napoli ha invitato a tenere le finestre chiuse. Al momento non si esclude la pista dolosa vista la velocità con la quale si è propagato l'incendio.