ATP 250 Napoli, Berrettini eroico: si fa male a un piede, resiste e vola in finale

Matteo Berrettini vola in finale all'ATP 250 di Napoli al termine di un match tutt'altro che facile contro McKenzie McDonald

Matteo Berrettini vola in finale all’ATP 250 di Napoli al termine di un match tutt’altro che facile contro McKenzie McDonald. L’italiano, tra un piede malandato e un avversario molto ostico, se l’è vista brutta ma ha resistito e portato a casa il match in tre set (2-6 7-6 6-3 il risultato finale). Per Berrettini è la quarta finale quest’anno (l’undicesima in carriera in tornei Atp), dopo le due vinte sull’erba di Stoccarda e del Queen’s e quella persa a Gstaad. In finale troverà Musetti o Kecmanovic. Al termine del match Berrettini ha anche ringraziato il pubblico di Napoli: ”Grazie a questo fantastico pubblico, non fossi stato qui forse mi sarei ritirato”.