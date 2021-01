Botti di Capodanno, 8 feriti a Napoli: dato più basso da anni. Morto 13enne ad Asti

Sono stati 8 nelle ultime ore i feriti, tra Napoli e provincia, provocati dai botti di Capodanno: tre sono stati registrati nel capoluogo e cinque nell'hinterland. Lo riferisce TgCom, che spiega come nessuno dei feriti è in pericolo di vita, e nessuno è minorenne; tra loro, una donna colpita al capo da un proiettile vagante e ora ricoverata all'ospedale Cardarelli. E' il dato più basso da anni: per il Capodanno 2020 i feriti erano stati 48.

Nella città di Milano sono stati 5 o feriti a Milano. Capodanno tragico ad Asti. Un 13enne è morto per le lesioni all'addome causate da un petardo.