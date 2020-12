Campania, 6 passeggeri provenienti da Londra positivi alla variante inglese del Covid

Tra i 116 tamponi analizzati dal TIGEM di Pozzuoli, in 6 di questi, ottenuti di recente presso l'aeroporto di Capodichino da persone provenienti da Londra, è stata riscontrata la presenza della cosiddetta 'variante inglese' di SARS-Cov2. Nei restanti campioni analizzati dal gruppo di ricercatori coordinato dal Professor Davide Cacchiarelli sono state identificate in tutto 8 diverse varianti, tutte appartenenti al 'tipo B', largamente diffuse in Europa. Lo studio, i cui risultati sono stati depositati in GISAID (il database di riferimento mondiale per le sequenze dei genomi virali), fornisce quindi una prima mappa delle varianti Covid presenti in Regione Campania e sottolinea l'importanza dell'analisi del genoma virale per la caratterizzazione dell'evoluzione della pandemia.

"L'individuazione dei sei casi positivi - ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca - è successiva all'ordinanza della Regione con la quale si sono bloccati i voli provenienti dal Regno Unito immediatamente dopo la notizia della scoperta della nuova variante. Proseguirà nei prossimi giorni un lavoro attento di controllo e di filtro rispetto agli arrivi e sulla evoluzione dell'epidemia, per garantire al massimo le condizioni di sicurezza. E' di grande importanza scientifica e di grande supporto per il lavoro che verrà, questa indagine sviluppata dai nostri centri di eccellenza nell'ambito della ricerca finanziata dalla Regione nel mese di marzo".